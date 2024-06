Sahra Wagenknecht , Vorsitzende des gleichnamigen Bündnisses (BSW), hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) scharf kritisiert. In einem Interview mit der "Welt" warf sie Faeser vor, zu wenig gegen Kriminalität und unkontrollierte Migration getan zu haben. "Dass Terrorverherrlichung im Netz zu Abschiebung führen sollte, ist wünschenswert, wenn dafür valide Kriterien formuliert werden", sagte sie der Zeitung.

Laut Wagenknecht sei Faeser "ganz sicher nicht die richtige Innenministerin, um Kriminalität und unkontrollierte Migration zu stoppen". Die Gesamtbilanz der Innenministerin sei "für die Sicherheit im Land verheerend", so die BSW-Vorsitzende. Die Anschuldigungen beziehen sich auf das geplante Vorhaben der Innenministerin, Ausländer, die terroristische Taten gutheißen, leichter auszuweisen und abschieben zu lassen. Eine entsprechende Reform soll am Mittwoch vom Bundeskabinett entschieden werden.

"Sie ist vor allem eine Ankündigungsministerin"

Faeser hatte zuvor in den Funke-Mediengruppen erklärt: "Islamistische Hetzer, die geistig in der Steinzeit leben, haben in unserem Land nichts zu suchen." Wer keinen deutschen Pass besitzt und terroristische Taten verherrlicht, solle abgeschoben werden.