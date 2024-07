In einer aktuellen Umfrage sind die Grünen in der Gunst der Wähler weiter gefallen: Laut dem Meinungstrend von Insa für die "Bild"-Zeitung verliert die Partei einen halben Prozentpunkt. Damit steht sie nur noch bei einer Zustimmung von 10,5 Prozent. So schlecht standen die Grünen in Umfragen laut "Bild" zuletzt im April 2018 da – damals rangierten sie bei 10 Prozent.