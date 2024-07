Scholz verwies auf bereits seit einiger Zeit bestehende Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz, Österreich , Tschechien und Polen sowie die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich , die während der Olympischen Spiele vorgenommen werden. "Generell ist es unsere Absicht, die deutschen Grenzen weiterhin strikt zu kontrollieren", sagte er.

Bis Freitag vergangener Woche fanden vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Grenzen statt. Diese waren für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland eingeführt worden und endeten nun. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz waren die Kontrollen bereits bis Mitte Dezember verlängert worden, an der deutsch-österreichischen Grenze bis Mitte November. Dabei geht es vor allem um die Eindämmung der irregulären Migration. Die Kontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich sind noch bis zum 30. September vorgesehen.