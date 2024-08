So sah die erste E-Mail in Deutschland aus

Der Haushaltskompromiss der Ampel droht an einer entscheidenden Stelle zu platzen. Wie t-online am Donnerstag aus Regierungskreisen erfuhr, haben unabhängige Experten Bedenken an dem Vorgehen geäußert, mit dem die Ampel das noch bestehende Finanzloch in Höhe von 17 Milliarden Euro halbieren will. Damit werden harte Nachverhandlungen zum Etat für 2025 sehr wahrscheinlich.

Zuerst hatte am Donnerstag das "Handelsblatt" berichtet und sich dabei auf mehrere Regierungsmitglieder und ein entsprechendes Schreiben berufen. Auch die "Süddeutsche Zeitung" schrieb über Vorbehalte. Konkret geht es um die Frage, ob der Bund der Deutschen Bahn sowie der Autobahn GmbH statt Zuschüssen auch Darlehen geben darf.

Der Clou an diesem Plan: Der Bund dürfte sich für die Darlehen verschulden, müsste diese Schulden aber nicht auf die Schuldenbremse anrechnen – weil den Krediten an die staatseigenen Unternehmen Vermögenswerte in Form künftiger Rückzahlungen samt Zinsen gegenüberstünden. Zudem sieht der Haushaltskompromiss vor, bislang ungenutzte Gelder aus der Gaspreisbremse im Haushalt 2025 umzuwidmen, ein Vorgehen, das nach dem Schuldenbremsenurteil des Verfassungsgerichts von Beginn an als besonders umstritten galt. Alle drei Maßnahmen sollen so die Lücke um 9 Milliarden Euro reduzieren.

Wackelige Vorschläge stammten aus dem Kanzleramt

Gemacht hatte diese Vorschläge das Kanzleramt, kurz vor Abschluss der Verhandlungen zwischen Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Lindner stimmte vorbehaltlich einer Prüfung durch unabhängige Experten zu. Die Ergebnisse dieser Prüfung zeigen jetzt aber: Die Haushaltstricks sind so womöglich nicht mit der Schuldenbremse vereinbar und könnten dem Grundgesetz widersprechen.

Das "Handelsblatt" zitiert in diesem Zuge aus einem Brief des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, der der Zeitung vorliegt. Demnach heißt es darin: "Der Beirat äußert vor dem Hintergrund der Schuldenbremse an allen von der Bundesregierung in diesem Zusammenhang erwogenen Maßnahmen erhebliche Zweifel."

Lindner hatte zuvor immer wieder betont, er werde am Ende nur einem Haushalt zustimmen, der auch verfassungskonform ist. Im Interview mit t-online sagte er noch vor wenigen Wochen: "Ich möchte auch mit externen Gutachtern jedes Risiko ausschließen. Bestehende Flexibilitäten der Schuldenbremse nutze ich, aber an ihrer Aushöhlung beteilige ich mich nicht."

Auf die Frage, was geschehe, wenn die Prüfung wie jetzt berichtet Zweifel an der Verfassungskonformität nähre, sagte Lindner: "Wenn es nicht geht, werden wir andere Lösungen finden."

Enger Zeitplan bis zu den Parlamentsverhandlungen

Genau darum dürfte es jetzt nach den Sommerurlauben des Kanzlers und seiner Minister gehen. Welche alternativen Ideen im Raum stehen, ist nicht bekannt. Jedoch dürfte es ohne echte Einsparungen an anderer Stelle, vor denen sich die Ampel im ersten Aufschlag noch hat drücken können, kaum gehen.

Viel Zeit bleibt dem Ampeltrio Scholz, Habeck, Lindner nicht für ihre mutmaßlich erneut nötigen Spitzengespräche. Nachdem das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf vor zwei Wochen in seiner noch offenen Form beschlossen hatte, soll der Etatplan bis zum 14. August eigentlich komplett fertig sein, sodass er am 16. August dem Bundestag sowie an den Bundesrat übergeben werden kann.

Die Parlamentarier als Geldgeber der Regierung sollen dann bis Anfang September Zeit bekommen für einen ersten Check. Für die erste Sitzungswoche nach der Sommerpause Mitte September ist dann die erste Lesung des Haushalts angesetzt, anschließend beginnen die Beratungen im Haushaltsausschuss.

Schwierige Verhandlungen über den Haushalt

Die Aufstellung des Bundeshaushalts war eine schwere Geburt. Ursächlich dafür ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse vom vergangenen November, welches die Schuldenspielräume der Regierung erheblich einschränkte. Scholz, Habeck und Lindner hatten deshalb auf höchster politischer Ebene mehr als 80 Stunden um die Verteilung des Geldes im kommenden Jahr gerungen.