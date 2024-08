Die mögliche Kürzung der deutschen Ukraine-Hilfen könnte die Ampel direkt in die nächste Krise treiben. SPD-Mann Michael Roth kritisiert die Überlegungen scharf und auch in der grünen Parteibasis rumort es.

Der nächste Ampel-Zoff steht vor der Tür: Mit einem offenen Brief haben sich rund 150 Grünen-Mitglieder an ihre Parteiführung gewandt. Darin fordern sie, die militärische Unterstützung der Ukraine sicherzustellen. "Die Konsequenzen der Haushaltseinigung für die Waffen- und Munitionskäufe für die Ukraine haben sofort Einfluss auf den Verlauf des Krieges und schwächen die Ukrainische Armee", heißt es darin, wie der "Tagesspiegel" berichtet.

Roth: "fatales Signal"

Zuvor hatte der SPD-Politiker Michael Roth die möglichen Kürzungen der Ukraine-Hilfen bereits scharf kritisiert. "Es ist ein fatales Signal der Bundesregierung in Richtung Ukraine, wenn in den künftigen Haushalten des Bundes keine weiteren Mittel für neue Militärhilfen eingeplant werden", sagte Roth der Funke-Mediengruppe.

Hintergrund seiner Aussage ist ein Brief von Finanzminister Christian Lindner (FDP) an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). In diesem heißt es: "Neue Maßnahmen" dürften nur eingegangen werden, wenn in den Haushaltsplänen für dieses und die kommenden Jahre "eine Finanzierung gesichert ist". Zudem: "Bitte stellen Sie sicher, dass die Obergrenzen eingehalten werden." Erst am Freitag hatten die Ampel-Spitzen nach langem Ringen ihren Haushalts-Kompromiss verkündet. Mehr dazu lesen Sie hier.