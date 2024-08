Und dann sind da noch Entwicklungen, die den Wunsch nach mehr Geld zusätzlich nähren könnten: Etwa die Frage, wie es im Nahen Osten weitergeht und was das mit den Energiepreisen macht. Oder die Amerikaner, die ihren neuen Präsidenten etwa eine Woche vor dem Termin wählen, an dem der Bundestag den Haushalt beschließen will. Was, wenn es Donald Trump wird – und der keine Lust mehr hat, die Ukraine zu unterstützen?

Es wären Probleme, auf die eine Regierung eigentlich reagieren müsste. Eigentlich. Nur hat diese Regierung dazu noch die Kraft? Reicht das Vertrauen aus? Wer in diesen Tagen mit Beteiligten spricht, kann daran zweifeln.

Habeck schimpft

Als Robert Habeck zu Beginn der Woche auf den Spuren der Wärmepumpe durch Deutschland fuhr, wurde er natürlich nicht nur nach Heizungen gefragt, sondern immer wieder auch nach dem Haushalt. Öffentlich und in Hintergrundrunden, wo Journalisten offenere Worte unter der Bedingung der Vertraulichkeit zu hören bekommen.

Aus diesen Runden darf man also nicht zitieren. Doch schon Habecks Äußerungen vor den Kameras in diesen Tagen lassen erahnen, welche Tonlage er in vertraulicher Runde anschlägt. Denn er schimpft schon öffentlich.

Als er am Montag in der Eingangshalle des Wärmepumpenherstellers Stiebel Eltron in Holzminden steht, sagt er in die Kameras, die letzten Tage seien "wirklich für die Füße" gewesen. Millionen Deutsche stünden morgens auf, um ihre Arbeit zu machen, und erwarteten zu Recht das Gleiche von der Regierung. Und: "Die Arbeit machen heißt nicht, öffentlich darüber zu schwadronieren, was alles nicht geht und nicht funktioniert und das als Arbeit zu begreifen."

Am Dienstag in Bremen vor einem Reihenhaus sagt Habeck, die vergangenen 14 Tage seien "unnötig wie ein Kropf" gewesen. "Die Menschen erwarten von der Regierung, dass sie ihre Arbeit macht und nicht darüber redet, wieso die Arbeit schwer ist." Der Adressat ist in beiden Fällen eindeutig: Christian Lindner, der die ganze Sache öffentlich gemacht hatte.