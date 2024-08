Die Grünen setzen sich von der Ampel ab und zeigen sich offen für Schwarz-Grün. Gar keine gute Idee, findet die Grüne Jugend – und übt Kritik an der Parteiführung.

"Wir verstehen ja, dass das Regieren mit einer FDP, die sich nur um das Wohl einer kleinen reichen Minderheit schert, und einer SPD, der alles egal ist, keinen Spaß macht", sagte Appuhn weiter. "Zu denken, dass sich die Probleme in diesem Land eher mit einer Union lösen lassen, die Deutschland in Zeiten von Krise, Inflation und Rekord-Krankenstand als 'Freizeitpark' bezeichnet, den Sozialstaat abbauen will und im Wochentakt gegen die Schwächsten der Gesellschaft hetzt, scheint uns dann aber doch absurd."