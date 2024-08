Die SPD scheitert an der Fünfprozenthürde? Was lange undenkbar gewesen ist, kann in Sachsen und Thüringen zur Realität werden. Die CDU zeigt sich besorgt.

Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben sich CDU-Politiker besorgt über ein mögliches Scheitern der SPD an der Fünfprozenthürde geäußert. "Dass die SPD den Einzug in die Landtage von Sachsen und Thüringen verpassen könnte, ist für uns kein Grund zur Schadenfreude", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), dem "Tagesspiegel".

"Wir können auf sie nicht verzichten"

In Sachsen und Thüringen werden am Sonntag neue Landtage gewählt. In beiden Bundesländern liegt die AfD laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" in Führung. Regierungsmehrheiten ohne Beteiligungen der Rechtsaußenpartei oder des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) sind demnach in beiden Landtagen nicht möglich. Die SPD kommt in der Umfrage auf jeweils sechs Prozent in Sachsen und Thüringen.