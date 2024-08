Grüne: "Was hilft und was nicht"

Die Grünen bleiben skeptisch. "Wir müssen seriös prüfen, was die Sicherheitsbehörden jetzt brauchen, wo sie besser zusammenarbeiten können, was hilft und was nicht", sagte Grünen-Innenpolitiker Marcel Emmerich t-online. "Zur Wahrheit gehört, dass weder die Vorratsdatenspeicherung noch die Gesichtserkennung Taten wie in Solingen verhindert hätten."