Maßgeblich für die Einhaltung dieses Gehorsams, für Angst und Schrecken im Sinne Höckes, hat in der Partei lange Andreas Kalbitz gesorgt. Der ehemalige Brandenburger AfD-Chef war seine rechte Hand – und sehr oft war diese Hand geballt zur Faust. Kalbitz ging skrupellos gegen Gegner vor, haarsträubende Geschichten erzählt man sich von ihm in der Partei. Und Kalbitz organisierte mit diesen Methoden auch außerordentlich erfolgreich die Mehrheiten für Höcke auf Bundesparteitagen.

Kritiker im Landesverband begehren auf

So verweigerten er und der Thüringer Vorstand zwei eigentlich demokratisch gewählten Direktkandidaten die Unterschrift – und damit ihre Kandidatur. Doch Kritiker protestierten, gingen an die Öffentlichkeit und prangerten Niedertracht, Egoismus, sogar Stasi-Methoden ihres Vorstands an.

Weidel und Höcke – die zwei Gesichter der AfD

Und auch die Bundesspitze geht auf Distanz: Ihr Auftritt in Erfurt ist Weidels einziger im Thüringer Landtagswahlkampf. In Sachsen war sie allein in der vergangenen Woche dreimal. Ihr Co-Chef Tino Chrupalla reist als Sachse ohnehin viel häufiger in die Heimat. Es wirkt, als beobachteten die Vorsitzenden den möglichen Fall des Mannes, der sie auf Parteitagen so oft vor sich hertrieb, genüsslich aus der Ferne.