Aktualisiert am 03.09.2024 - 19:28 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vertreter der Ampelkoalition, der Union sowie von Bund und Ländern wollen ihre Beratungen zur Migrationspolitik in der kommenden Woche fortsetzen. Das erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in einer Mitteilung. "Das waren konzentrierte, offene und konstruktive Beratungen. Jetzt geht es darum, bestimmte Punkte, die wir vertraulich besprochen haben, rechtlich zu prüfen und dann weiter zu beraten. Hierauf haben wir uns verständigt."

Frei: Erwarte schnelle Antwort der Regierung

Der Unions-Politiker Thorsten Frei hat sich verhalten optimistisch zu dem Treffen geäußert. Es habe eine "gute Gesprächsatmosphäre" geherrscht, sagte Frei am Dienstagabend in Berlin. "Für uns ist es entscheidend, dass es tatsächlich am Ende eine Verringerung des Zustroms gibt, dass Migration bewältigbar und integrierbar bleibt", betonte Frei. Vertreter der Bundesregierung hätten sich "ernsthaft mit den Punkten, die für uns wichtig sind, auseinandergesetzt".