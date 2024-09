Nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen werden in den Freistaaten Möglichkeiten zur Regierungsbildung intensiv diskutiert. In Thüringen sieht es dabei besonders kompliziert aus: Rein rechnerisch wäre nur eine Mehrheitskoalition aus CDU, Linken und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) möglich, die SPD wäre für die Mehrheit nicht nötig. Alle Parteien haben derweil eine Kooperation mit der AfD ausgeschlossen, die der Landesverfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" einstuft.