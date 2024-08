Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Kann der CDU-Mann Mario Voigt Bodo Ramelow als Ministerpräsident ablösen?

"Thüringer mit Leib und Seele" – so beschreibt sich Mario Voigt selbst auf seiner Homepage. Seit vier Jahren führt der 47-Jährige die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Damit kommt Voigt im aktuellen Landtag eine Schlüsselrolle zu:

Seine CDU arbeitete bei vielen Gesetzesvorhaben mit der rot-rot-grünen Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow zusammen – setzte aber auch gegen den Willen von Ramelows Regierung Gesetze mit Stimmen der FDP und AfD durch. Nun will Voigt Ministerpräsident von Thüringen werden.

Steckbrief Mario Voigt

Beruf: Landes- und Fraktionsvorsitzender der CDU in Thüringen, dazu Professor für Digitale Transformation und Politik an der Quadriga Hochschule in Berlin

Geburtstag: 8. Februar 1977

Sternzeichen: Wassermann

Geburtsort: Jena

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Berufsausbildung: Promotion in Politikwissenschaften

Wofür steht Mario Voigt politisch?

"Freiheit statt Sozialismus" ist der Spruch der Wahl für Voigt. In Interviews erzählt er oft, dass sein Großvater Anfang der 1950er-Jahre von der DDR aus dem Grenzgebiet zu Westdeutschland zwangsausgesiedelt wurde, weil er als "politisch unzuverlässig" galt. Anders als seine Konkurrenten im Rennen um das Amt des Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow und Björn Höcke, wurde Voigt in Thüringen und nicht in Westdeutschland geboren.

Thüringen verkaufe sich unter Wert, befand Voigt kürzlich in einem Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" und kündigte an: "Die Thüringer sollen aber wieder stolz auf ihr Land sein. Dafür kämpfe ich." Ramelow habe seine Zeit gehabt, nun aber wollten die Menschen eine andere Politik. Und das sei die seiner CDU.

Zu den Kernthemen zählt Voigt etwa die Begrenzung der Migration, ein Thema, das er oft anspricht. Er verweist darauf, dass CDU-Landräte in Thüringen als Erste die Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt hätten und hat vor, ein zentrales Rückführungszentrum in Thüringen zu schaffen. Er fordert, mehr Lösungen in Drittstaaten zu finden und ist dagegen, Bürgergeld an Ukrainer zu zahlen. Gleichzeitig spricht er sich für die Einwanderung von Fachkräften aus.

Auch zählt die Stärkung der Wirtschaft zu seinen Hauptanliegen. So setzte seine CDU-Fraktion vor rund einem Jahr eine niedrigere Grunderwerbssteuer gegen den Widerstand der Minderheitsregierung durch, FDP und AfD stimmten dem Gesetz zu. Voigt argumentierte damals, das helfe nicht nur Familien, sondern auch der Baubranche und mittelständischen Unternehmen. Zudem setzt sich Voigt immer wieder für eine bessere Situation an den Schulen ein, forderte in der Vergangenheit etwa Übernahmegarantien für Lehrer, um den Mangel an Lehrkräften zu bekämpfen und Unterrichtsausfall entgegenzuwirken.

Mit welchen konkreten Versprechen geht er in den Wahlkampf?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht so einfach zu beantworten. Denn ein konkretes Wahlprogramm hat Voigt bisher nicht vorgestellt. Zuletzt stellte er in Erfurt eine Art Schattenkabinett mit 13 Mitgliedern vor, die als Experten in den einzelnen Politikbereichen agieren sollen. "Wir wollen deutlich machen, wir sind bereit, dieses Land zu führen", sagte Voigt. Einige der Mitglieder haben bei einem entsprechenden Wahlergebnis und einer Regierungsbeteiligung der CDU die Chance auf ein Ministeramt.

Die Expertenrunde für ein 100-Tage-Regierungsprogramm besteht vor allem aus den CDU-Landtagskandidaten, viele davon sind bisherige Abgeordnete – mit einigen Ausnahmen. Dem Team gehören auch die Erfurter Bauunternehmerin Colette Boos-John an, die auch der Vereinigung der Familienunternehmer in Thüringen vorsteht, die ehemalige Hochspringerin und heutige Polizistin Ariane Friedrich-Lange, der Jenaer Chemieprofessor Ulrich Schubert und der Chef der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft, Andreas Krey.

Voigt sagte, rechtzeitig vor der Landtagswahl wolle die CDU ein 100-Tage-Programm vorlegen, in dem die dringendsten Aufgaben aufgelistet seien. Es gehe darum, "was eine CDU-geführte Regierung anpacken wird. Wir wollen nicht das Blaue vom Himmel versprechen", so Voigt. Auf einen genauen Termin wollte er sich nicht festlegen. Für das Programm solle auch die Expertise der Teammitglieder genutzt werden.

Welche Kontroversen hat Voigt ausgelöst?