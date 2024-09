Aktualisiert am 22.09.2024 - 18:38 Uhr

SPD liegt in Brandenburg knapp vor der AfD

Die Bürger in Brandenburg haben einen neuen Landtag gewählt. Die 18-Uhr-Prognosen zeigen derzeit ein enges Rennen um den ersten Platz zwischen AfD und SPD . Ob die Grünen den Einzug in den Landtag schaffen, steht noch nicht fest. Die ersten Zahlen im Überblick:

Ministerpräsident Dietmar Woidke zeigt sich nach den ersten Prognosen verhalten optimistisch. Er mahnte zunächst noch eine "Euphoriebremse" an. Es sei das Ziel gewesen, zu verhindern, "dass unser Land einen großen braunen Stempel bekommt". Das sei nach dem aktuellen Stand gelungen. Es habe sich gezeigt, dass "es wieder Sozialdemokraten waren, die Extremisten gestoppt haben". Er sagte in der ARD , er werde zuerst mit der CDU reden. "Das ist jetzt schon klar." Bei den Grünen müsse man den Wahlabend noch abwarten.

CDU-Spitzenkandidat Jan Redmann gratuliert Woidke zum Wahlsieg. Er sprach von einem bitteren Abend für die CDU, "weil wir weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben sind". Auch für Brandenburg sei es ein bitterer Abend. 45 Prozent der Wähler haben sich entschieden, ihre Stimme den politischen Rändern zu geben, merkte Redmann an. SPD und AfD haben von der Polarisierung profitiert.

BSW-Kandidat begeistert

Die Grünen-Spitzenkandidatin in Brandenburg, Antje Töpfer, sagt, es werde noch ein langer Abend. Ihre Partei müsse zittern. Es werde sich aber lohnen und am Ende werde es die Partei schaffen. "Wir werden in den Landtag einziehen."