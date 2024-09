Ob Politmanöver oder nicht: Nachdem die Union den Migrationsgipfel mit den regierenden Ampelparteien hat platzen lassen, wird fast mehr über diese Geste diskutiert als über das zugrunde liegende Problem. Dabei wünscht sich – spätestens nach dem Messerattentat von Solingen und den jüngsten Wahlerfolgen der AfD – eine große Mehrheit hierzulande eine schnelle Lösung, also eine Begrenzung der irregulären Migration. Zu diesem Zweck werden auch direkte Zurückweisungen an der deutschen Grenze befürwortet .

"Was treibt die Union im Asylstreit?", wollte Moderatorin Caren Miosga in ihrer Talkshow also vom einflussreichen nordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden der CDU, Hendrik Wüst, wissen. Der NRW-Ministerpräsident verteidigte am Sonntagabend in der ARD das Beharren der Unionsvertreter auf ihren Forderungen.