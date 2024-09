Neben Grenzkontrollen will die Bundesregierung verstärkt die Abschiebehaft einsetzen, um Flüchtlinge rascher zurückzuweisen. Ein Experte kritisiert: Das gehe nicht so einfach – und sei auch nicht zielführend.

Seit diesem Montag kontrolliert die Bundespolizei stichprobenartig Reisende an allen deutschen Grenzen. Das Ziel: irreguläre Migration begrenzen. Die Grenzkontrollen sind dabei aber nur der erste Schritt, den die Bundesregierung angekündigt hat. Der zweite: mehr Abschiebehaft. Verfahren von Flüchtlingen, für die nach den Dublin-Regeln eigentlich andere EU-Länder zuständig sind, sollen so rascher abgeschlossen werden können.

Aber geht das überhaupt? Und ist es zielführend? Frank Gockel ist Experte für diese Fragen. Er ist Co-Vorsitzender des Bundesfachverbands zur Unterstützung von Menschen in Abschiebehaft (BUMAH). Regelmäßig besucht und berät er Menschen, die in deutschen Abschiebegefängnissen sitzen.

t-online: Herr Gockel, die Bundesregierung will die Zurückweisung von Dublin-Geflüchteten beschleunigen. Dafür will sie verstärkt die Abschiebehaft nutzen, um Fälle wie den des Attentäters in Solingen zu verhindern. Der entging seiner Abschiebung, weil er am Abschiebetag nicht anzutreffen war. Was halten Sie von dieser Ankündigung?