Habeck will Spitzenkandidatur auf Parteitag klären

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will sich für eine mögliche Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl den Rückhalt der Grünen-Parteibasis holen. "Ich möchte auf dem Parteitag eine offene Debatte zu einer möglichen Kandidatur und ein ehrliches Votum in geheimer Wahl", erklärte Habeck am Mittwoch.