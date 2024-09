Aktualisiert am 30.09.2024 - 08:14 Uhr

Horst Teltschik war einer der wichtigsten Berater des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Gemeinsam mit Kohl sorgte Teltschik dafür, dass Deutschland die historische Chance zur Wiedervereinigung ergriff. Nun veröffentlicht Teltschik ein Buch, in dem er sich unter anderem an die turbulente Zeit der Jahre 1989/1990 erinnert, aber auch an spätere Begegnungen mit Kohl und dessen Wegbegleitern. Viele von ihnen kommen dabei nicht gut weg.