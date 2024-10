Die Grünen verzeichnen in einer aktuellen Umfrage einen Aufwärtstrend. Dabei profitieren sie offenbar von den Veränderungen an der Parteispitze.

Nach dem Rücktritt ihres Parteivorstands haben die Grünen im wöchentlich erstellten Insa-"Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" in der Wählergunst zugelegt. Die Grünen kamen in der Umfrage auf elf Prozent, ein Prozentpunkt mehr als vor einer Woche. Laut Insa-Geschäftsführer Hermann Binkert profitiert die Partei dabei "vom Rücktritt ihrer beiden Vorsitzenden" Omid Nouripour und Ricarda Lang, die nach einer Serie schlechter Wahlergebnisse am Mittwoch ihren Rücktritt erklärt hatten.