Nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg drängen drei führende Politiker aus diesen Ländern die Bundesregierung zu stärkeren Bemühungen um eine diplomatische Lösung im Russland-Ukraine-Krieg. "Die Bundesregierung muss ihre außenpolitische Verantwortung durch mehr erkennbare Diplomatie aktiver wahrnehmen", schreiben die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), sowie Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, braucht es eine starke und geschlossene Allianz. Deutschland und die EU haben diesen Weg noch zu unentschlossen verfolgt."

Alle drei Politiker befinden sich in Gesprächen mit dem BSW zur möglichen Bildung von Landesregierungen. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht hatte zur Bedingung einer Regierungsbeteiligung gemacht, dass sich die künftigen Landesregierungen gegen die Militärhilfe an die Ukraine und die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland aussprechen müssten. Entscheidungskompetenzen haben die Bundesländer in diesen Fragen allerdings nicht.