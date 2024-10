Der Queer-Beauftragte der Stadt Berlin , Alfonso Pantisano, hat SPD-Politiker Kevin Kühnert vorgeworfen, sich rassistisch geäußert zu haben. In einem Beitrag auf Facebook schreibt er dazu: "DIESE Aussage ist nicht ok". Bei rassistischen Erzählungen wolle er nicht schweigen.

Stein des Anstoßes ist ein Interview, das Kühnert dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" gegeben hatte. Darin schildert er Erfahrungen aus seinem Wahlkreis Berlin Tempelhof-Schöneberg. Als schwuler Mann habe er dort auch bereits Anfeindungen erlebt. "Und so kommt es in meinem Erleben aus muslimisch gelesenen Männergruppen häufiger zu einem homophoben Spruch, als man es sonst auf der Straße erlebt", sagt Kühnert und fügt hinzu: "Natürlich ist der Großteil der Muslime in meinem Wahlkreis nicht homophob. Aber die, die es sind, schränken meine Freiheit ein und haben kein Recht darauf. Und darüber werde ich nicht aus taktischen Gründen schweigen."

Pantisano: "Keine starke Lobby"

Diese Aussagen will sein Parteikollege Pantisano nicht unkommentiert stehen lassen. In seinem Facebook-Beitrag schreibt er zunächst: "Erstens hassen nicht ALLE Muslime queere Menschen, zweitens sage ich immer wieder, dass wir AUCH ein Problem mit der Queerfeindlichkeit im Islam haben."

Ihn störe an Kühnerts Schilderung, dass er von "muslimisch gelesen" spreche. Kühnert könne sich aber rein vom Aussehen nicht sicher sein, ob es sich um muslimische Personen handele. Das sei nicht in Ordnung, so Pantisano. Er wolle keine Realitäten verschweigen, aber gleichzeitig auch auf Rassismus hinweisen. "Und bei antimuslimischem Rassismus schon gar nicht, weil diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Regel keine starke Lobby hat."