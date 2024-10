Manchmal ist die Schnelligkeit des politischen Betriebs fast gespenstisch. Noch am Montag lag die deutsche Sozialdemokratie in einer Art Schockstarre: Ihr talentierter Generalsekretär Kevin Kühnert, gerade 35 Jahre alt, verkündete seinen Rückzug aufgrund einer psychischen Erkrankung. Doch es war kaum Zeit, um über die Erschütterungen und Auswirkungen auf die Kanzlerpartei zu sinnieren, da wurde wenige Stunden später bereits der Nachfolger präsentiert.

Matthias Miersch, bisher Fraktionsvize, war von der plötzlichen Beförderung offensichtlich selbst ein wenig überwältigt. "Vielleicht gibt es so was wie Schicksal im Leben", sagte der 55-Jährige bei seiner Vorstellung tags darauf im Willy-Brandt-Haus, in einer Mischung aus Demut und Bestimmung, als hätte er sein Leben lang auf dieses Amt gewartet.