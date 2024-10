Dicke Luft in der Ampelkoalition: Im Streit über Steuerentlastungen und die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen geraten FDP und Grüne aneinander.

Die Ampelpartner Grüne und FDP werfen sich gegenseitig Blockade bei zwei Gesetzesvorhaben vor, die eigentlich diese Woche Gestalt annehmen sollten: die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen in den Sozialversicherungen sowie Steuerentlastungen zum Ausgleich der kalten Progression im sogenannten Steuerfortentwicklungsgesetz.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Johannes Vogel, sagte am Dienstag in Berlin : "Das Steuerfortentwicklungsgesetz, das die Menschen entlasten soll, ist aus unserer Sicht fertig und kann vom Bundestag bearbeitet werden." Dass das diese Woche nicht gelinge, liege "einzig und allein daran, dass die Grünen-Fraktion der Aufsetzung der zweiten und dritten Lesung widersprochen hat".

Die Grünen bestreiten, das Gesetz zu blockieren. "Wir halten wirtschaftliche Impulse, die auch mit steuerlichen Fragen verbunden sind, für richtig und gut", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. Der Gesetzentwurf komme am Mittwoch ins Kabinett und werde da voraussichtlich beschlossen. "Wenn wir dann den Bericht, die Zahlen, Daten, Fakten und Grundlagen für die Beratung hier im Parlament vorliegen haben, werden wir das sicher sehr zügig beschließen." Was aus grüner Sicht allerdings heißt: Wegen der kurzen Frist eher nicht mehr diese Woche, sondern in der nächsten Sitzungswoche Anfang November.