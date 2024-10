Ein Flüchtling? Armin Laschet an der Grenze gestoppt

Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet ist an der deutsch-französischen Grenze kürzlich in eine Kontrolle geraten. Laschet war auf dem Weg nach Straßburg zum Europarat. "Man fährt von Aachen durch die Ardennen und kommt in der Südeifel an, in Rheinland-Pfalz. Nicht gerade eine der Hauptflüchtlingsrouten", sagte der CDU-Politiker dem Magazin "Stern". "Aber plötzlich stand da in Winterspelt die Bundespolizei, die mich anhielt und kontrollierte."