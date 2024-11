SPD-General Miersch appelliert an Merz

In der Kanzlerpartei hat man die Hoffnung auf einen Deal mit der Union trotzdem noch nicht begraben. Und so appelliert SPD-Generalsekretär Matthias Miersch an Friedrich Merz' staatspolitische Verantwortung. "In einer Zeit voller Herausforderungen, sowohl im In- als auch im Ausland, brauchen wir Stabilität", sagt Miersch t-online. Aus SPD-Sicht gehe es jetzt vor allem um zwei Dinge: Planungssicherheit für Unternehmen und stabile Energiepreise in Deutschland. "Unser vordringliches Ziel ist es, langfristige Schäden für unsere Wirtschaft zu verhindern", so Miersch.