SPD-Machtkampf um Kanzlerkandidatur : So langsam deutet sich eine Entscheidung an

In der SPD wird gerade heftig diskutiert, ob die Partei mit Kanzler Olaf Scholz oder Verteidigungsminister Boris Pistorius als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl Ende Februar gehen sollte. In der repräsentativen Infratest-Umfrage von Anfang dieser Woche gaben 60 Prozent an, Pistorius wäre ein guter Kanzlerkandidat für die SPD. Nur 21 Prozent sagen dies über Scholz. 42 Prozent halten CDU-Chef Friedrich Merz für einen guten Kandidaten der Union, 34 Prozent sagen dies über Habeck für die Grünen. Wenn man nur SPD-Anhänger berücksichtigt, halten 82 Prozent Pistorius für einen guten Kanzlerkandidaten der Partei. 58 Prozent sagen dies über Scholz.