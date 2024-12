Unwetterchaos in Urlaubsregion: Tote

Nach dem Solingen-Attentat wurde die Sicherheitslage in Deutschland wochenlang intensiv diskutiert. Nun finden in ganz Deutschland Weihnachtsmärkte statt. Wie sicher sind sie?

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen und mit ihr wurden in ganz Deutschland Weihnachtsmärkte eröffnet. An zahlreichen Orten riecht es nun nach Glühwein und Bratwurst, unzählige Menschen flanieren entspannt zwischen dekorierten Holzbuden. Doch während diese Szenerie für viele Menschen Gemütlichkeit symbolisiert, sind die Veranstalter in Alarmbereitschaft. Denn die Gefahr für Terroranschläge ist stets präsent.

Insbesondere seit dem Attentat in Solingen, bei dem ein mutmaßlicher Islamist drei Menschen tötete und acht weitere verletzte, wurde die Sicherheit im öffentlichen Raum intensiv diskutiert. Vor allem die Verhinderung von Messerattacken stand dabei im Fokus der Debatte. Die Bundesregierung schnürte ein Sicherheitspaket, das mehr Kontrolle ermöglichen soll. Lesen Sie hier mehr dazu.

Nun aber finden mit den Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland parallel zahlreiche, oft nur schwer zu kontrollierende Veranstaltungen statt – und das über Wochen. Der allgemeine Tenor von Veranstaltern und Sicherheitskräften: Das Risiko für Anschläge steigt in dieser Zeit. Gleichzeitig sei Deutschland in diesem Jahr noch besser vorbereitet als in den Vorjahren.

Einzeltäter als größtes Risiko

"Das größte Risiko sind nach wie vor Einzeltäter wie in Solingen oder Mannheim", betont Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler im Gespräch mit t-online. Es gab in den vergangenen Wochen mehrere Festnahmen von IS-Mitgliedern. Der Ableger "Provinz Khorasan" hatte noch im vergangenen Monat eine Drohung Richtung Deutschland ausgesprochen. Durch den weiterhin brodelnden Nahostkonflikt gibt es laut Schindler zudem Drohungen weiterer Akteure gegen Deutschland, etwa von den Terrororganisationen Hamas oder Al-Qaida.

(Quelle: Uli Saounsis) Zur Person Hans-Jakob Schindler ist Senior Director der gemeinnützigen internationalen Organisation Counter Extremism Project (CEP). Sie verfolgt das Ziel, der Bedrohung durch extremistische Ideologien entgegenzuwirken. Bis 2018 war Schindler Chefberater des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu unterschiedlichen Terrorgruppen und der Entwicklung der globalen terroristischen Bedrohung.

Einzeltäter, die den Aufrufen der Terrororganisation zuletzt folgten, agierten in jüngerer Vergangenheit meist mit Messern.

Ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist daher auch das mit dem Sicherheitspaket verabschiedete allgemeine Messerverbot. Seit dem 1. November sind Messer auf allen öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Das heißt: Auf vielen Weihnachtsmärkten werden die Besucher bereits am Eingang kontrolliert, Polizisten durchsuchen Taschen auch auf den Märkten.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, verdeutlicht bei t-online: "Besonders wichtig ist, dass entdeckte Messer, natürlich auch andere gefährliche Gegenstände, von den Einsatzkräften eingezogen werden und es zu empfindlichen Bußgeldern kommen kann."

Zwar bestehe bei solchen Anlässen immer das "latente Risiko eines Anschlags", doch Sicherheitsbeamte könnten laut Kopelke auf bewährte Konzepte zurückgreifen. Deshalb gelte für die Polizei: "Wir sind gut vorbereitet." Das unterstreicht auch Experte Schindler. Die Vorkehrungen seien gut für die "Szenarien, die wir kennen".

"Besonderer Fokus" auf Schutz von Weihnachtsmärkten

Vor Ort sind die Behörden in erhöhter Alarmbereitschaft, wie ein Blick nach Stuttgart und Leipzig zeigt. In der baden-württembergischen Hauptstadt hat die Polizei etwa eine "Mobile Wache" eingerichtet, an die sich die Besucher wenden können, und die die ohnehin patrouillierenden Streifen unterstützen soll, erklärt eine Stadtsprecherin. Zudem habe man konkrete Handlungsanweisungen für das Sicherheitspersonal "zum Umgang mit Gefahrensituationen wie einer Bombendrohung, Unwetter oder einem überhöhten Besucheraufkommen" erarbeitet.

Darüber hinaus sei die Sicherheit in den vergangenen Jahren bereits deutlich erhöht worden, insbesondere nachdem ein Gutachten 2023 Nachbesserungsbedarf festgestellt hatte. Damals wurden zusätzliche Poller zur Absicherung des Marktes in der Innenstadt installiert. Die Stuttgarter Polizei ist zudem intensiv in die Planung des Sicherheitskonzepts involviert. Die Behörde habe "einen besonderen Fokus" auf den Schutz von Weihnachtsmärkten, betont ein Polizeisprecher. Daher wolle man Präsenz vor Ort zeigen und durch Überwachungsmaßnahmen die Kontrolle behalten.