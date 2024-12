Merz will je nach Umfragewerten Geld geben

Bei Friedrich Merz konnte Schmitz hingegen keine sofortige konkrete Zahl herauskitzeln: Der CDU-Chef machte stattdessen eine umständliche Rechnung auf. Sinngemäß kündigte er an, dass seine Spende sich proportional nach den künftigen Umfragewerten der Union richten werde. Schmitz gab schließlich das Projekt auf, ihn an dem Abend bereits auf eine Summe festzunageln.

Kritik an Politikern: "Schäbig"

Auf der Plattform X gab es umgehend Kritik. "Das macht man übrigens von Herzen und deshalb gaaanz still und nicht mit Gedöns. Oder geht es gar nicht um Kinder?", schrieb ein Nutzer, "Fam. Merz 4000 €. Das wäre mal 'ne Schlagzeile für die Bild" ein anderer. Eine weitere Kommentatorin schrieb: "Also dass #Merz die Höhe der Spende von den Umfragewerten der #CDU abhängig macht, ist über die Maßen geschmacklos". Auch Lindner wurde in die Kritik mit eingeschlossen: "Lindner hat auf seine berufliche Situation hingewiesen, Merz wollte seine Spende an die Umfrageprozente für die CDU koppeln Schäbig", schrieb ein Nutzer.