Also änderten die Grünen ihren Plan. Jetzt sagen die Fraktionschefinnen Katharina Dröge und Britta Haßelmann: "Wir schlagen der Fraktion vor, sich bei der Abstimmung zur Vertrauensfrage zu enthalten." Man halte die vorgezogene Neuwahl für richtig, dafür müsse die Vertrauensfrage scheitern. "Mit einer Enthaltung der Grünen Bundestagsfraktion ermöglichen wir dies."

Die Grünen müssen auf diese Weise formal nicht mit einem Nein gegen den eigenen Kanzler und die eigene Regierung stimmen. Doch die Enthaltung wirkt de facto wie eine Nein-Stimme und verhindert damit mögliches Chaos.

Am Mittwochnachmittag ist das Dokument, in dem der Kanzler die Vertrauensfrage beantragt, von einem Mitarbeiter aus dem Kanzleramt an die Parlamentsverwaltung übergeben worden. Der Brief ist knapp gehalten: "Gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes stelle ich den Antrag, mir das Vertrauen auszusprechen. Ich beabsichtige, vor der Abstimmung am Montag, dem 16. Dezember 2024, hierzu eine Erklärung abzugeben."

In Berlin gab es zwischenzeitlich die Idee, dass Scholz die Vertrauensfrage mit einer Sachfrage wie etwa dem Haushalt verbinden könnte – um Chaos zu vermeiden. Gerhard Schröder etwa tat das bei seiner ersten Vertrauensfrage 2001, um seine rot-grüne Koalition vom Kriegseinsatz in Afghanistan zu überzeugen. Die Vertrauensfrage war also ein innerkoalitionäres Druckmittel, mit dem Ziel, sie zu gewinnen. Das passierte dann auch.

Diesmal müsste die Sachfrage den umgekehrten Zweck haben: nämlich der AfD die Stimme für Scholz noch einmal schwerer zu machen. Denn Scholz will die Vertrauensfrage ja verlieren. Da sich die Grünen aber nun enthalten wollen, ist das eigentlich nicht mehr nötig.

Wie geht es nach der Vertrauensfrage weiter?