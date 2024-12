Söder nennt Namen: Sie sollen für die CSU in die Bundesregierung

Der bayerische Ministerpräsident schließt eine Koalition mit den Grünen aus, auch die SPD stört ihn in vielen Punkten. Dennoch hofft er auf eine Regierungsbeteiligung und hat schon konkrete Ideen.

Für seine CSU erhofft er sich dabei gleich mehrere Ministerposten. Gesetzt für eines der Ämter wäre für Söder in jedem Fall der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt . "Wir haben ein sehr gutes und kompetentes Angebot für die Bayern. Alexander Dobrindt steht als Stratege und Allrounder an der Spitze", sagt Söder im Interview mit dem Portal "merkur.de".

Eine weitere konkrete Personalie schlägt er ebenfalls vor. "Bauernpräsident Günther Felßner ist unser Joker für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft sowie für Gastro und Handwerk", so Söder. Felßner ist Präsident des bayerischen Bauernverbands. Für sich selbst beansprucht der CSU-Chef erst einmal kein Ministerium. "Im Koalitionsausschuss ist die Macht. Dort werde ich als Parteivorsitzender mithelfen, Deutschland wieder in Ordnung zu bringen und die Benachteiligung Bayerns durch die Ampel zu beseitigen." Entsprechend wünscht sich Söder, dass der Ausschuss künftig regelmäßiger und nicht nur in Krisensituationen zusammenkommt.