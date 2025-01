Mit einem X-Post zu vermeintlichen Plänen des Bundeskanzlers, nach Russland zu reisen, hat CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter am Samstagnachmittag Empörung ausgelöst, vor allem in der Kanzlerpartei SPD . Nun hat Kiesewetter seinen Post gelöscht – rund 24 Stunden, nachdem er ihn geteilt hatte.

Kiesewetter hatte am Samstagnachmittag geschrieben: "Es verdichten sich Hinweise, daß (sic) Bundeskanzler Scholz vor dem 23. Februar nach Moskau reist bzw. Putin trifft." Kiesewetter sprach in seinem Post von einer "Wahlkampfüberraschung" – und erklärte: "Russland steht das Wasser ökonomisch und sozial bis zum Hals. Man sollte aber der Ukraine , der das Wasser weit höher steht, entgegenkommen und nicht Russland!"

"Das ist zutiefst unanständig"

Die SPD hat sich am Sonntagmittag empört über die Äußerung Kiesewetters gezeigt. Diese Behauptung sei "infam und perfide", sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch und forderte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf, dafür zu sorgen, dass der Post gelöscht werde und sich Kiesewetter entschuldige. Scholz selbst erklärte am Sonntag: "Das ist eine Falschbehauptung. So was darf man nicht machen. Das ist zutiefst unanständig", sagte Scholz am Sonntag in Berlin. Er schloss dabei aber nicht aus, dass er erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren werde.