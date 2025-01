15.44 Uhr: Grünenfraktionschefin Katharina Dröge meldet sich zu Wort. Sie sagt, die Grünen hätten vorgeschlagen, eine Pause beim Zustrombegrenzungsgesetz einzulegen, um das Gesetz aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Der Verlauf der Debatte zeige, dass dies richtig gewesen wäre, so Dröge. Die FDP habe gesagt, die FDP würde im Februar mit der AfD stimmen, sollte es bis dahin keine Einigung in der demokratischen Mitte gebe. "Sie haben am Ende ein Stück weit das Lager gewechselt", wirft Dröge der FDP vor. Wenn Sie ausschließen, dass sie Mehrheiten mit den Rechtsextremen suchen, gehen wir sofort zurück an den Verhandlungstisch", sagt Dröge in Richtung der FDP.