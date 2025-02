Staatliche Förderung ist für die meisten Parteien überlebenswichtig. Vor allem zwei Oppositionsparteien machen mit den Ergebnissen der Bundestagswahl deutlich Plus.

Von der Bundestagswahl hängen nicht nur die Machtverhältnisse in der kommenden Regierung ab – sie hat auch erhebliche Auswirkungen auf die staatlichen Zuschüsse für die Parteien. Die Höhe dieser Finanzmittel hängt direkt von den erhaltenen Zweitstimmen ab. Aus dieser Perspektive gab es, wie "bild.de" schreibt, am Wochenende einen ganz klaren Gewinner: die AfD . FDP und SPD gehen dafür Millionen verloren.

Laut dem Parteiengesetz erhalten Parteien für die ersten vier Millionen Zweitstimmen jeweils 1,18 Euro und für jede weitere Stimme 0,97 Euro aus staatlichen Mitteln. Auch trotz der großen Verluste kann die FDP hier wenigstens in einem Punkt aufatmen: Die Gelder werden auch an Parteien ausgeschüttet, die unter der Fünfprozenthürde geblieben sind. Wenn eine Partei mehr als 0,5 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommt, wird sie auch vom Staat gefördert.

Diese Parteien machen Plus

Da die Förderung in direktem Verhältnis zu den Wählerstimmen steht, gibt es hier wenig Überraschungen. Nur Parteien aus der alten Opposition haben bei den Stimmen zugelegt – und machen so finanziell Plus.