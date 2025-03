Aktualisiert am 11.03.2025 - 07:47 Uhr

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU): "Es geht wirklich um Deutschland und Europa in diesen Tagen". (Quelle: Marcus Brandt)

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Europa angesichts aktueller politischer Herausforderungen zum Zusammenhalt aufgefordert. "Es geht wirklich um Deutschland und Europa in diesen Tagen", sagte die CDU-Politikerin im Gespräch mit der "Rheinischen Post" in Düsseldorf .

Jeder in Europa spüre, dass man – wenn man nicht zusammenhalte – "pulverisiert" werde, so Merkel. Daher halte sie die von Union und SPD geplanten Erhöhungen der Verteidigungsausgaben für richtig. Zum Thema Migration sagte Merkel: "Das bleibt eine europäische Aufgabe, die nur in Absprache mit den Nachbarländern angegangen werden kann."