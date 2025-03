In der bayerischen SPD wird das Angebot an eine Koalition mit der CSU laut. "Die bayerische SPD ist bereit, in die Staatsregierung einzutreten. Wir wollen Verantwortung übernehmen, für Bayern, Deutschland und Europa", sagte Markus Rinderspacher (SPD), Vizepräsident des Bayerischen Landtages, dem "Tagesspiegel". "Mit der SPD wäre ein klares Ja Bayerns im Bundesrat zum Infrastruktur- und Verteidigungspaket garantiert."

Sondervermögen könnte im Bundesrat scheitern

Um den Konflikt zu entschärfen, plant Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einem Bericht zufolge eine Krisensitzung mit seinem Koalitionspartner Aiwanger. In diesem Zusammenhang war bereits spekuliert worden, ob die SPD in Bayern möglicherweise in eine Koalition mit der CSU geht. Es wäre ein historisches Novum in dem Freistaat, der seit der Nachkriegszeit durchgehend von der CSU regiert wurde – meistens ohne Koalitionspartner.