Kritik an Esken reißt nicht ab: "Klebt wie Pattex am Parteivorsitz"

In der SPD mehren sich die Stimmen, die einen Rückzug von Parteichefin Saskia Esken fordern. Das schreibt die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) und beruft sich auf eine Recherche unter Politikern der Bundestagsfraktion, auf Landesebene und an der Parteibasis. Auch für ihren Kurzurlaub auf den Kanaren während einer Verhandlungspause in der Koalitionsbildung handelt sie sich Kritik ein.

Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey geht sogar so weit, sich klar gegen eine Beteiligung Eskens in der künftigen Bundesregierung auszusprechen. Angesichts des desaströsen Ergebnisses bei der Bundestagswahl sei ein Neuanfang notwendig, erklärte Giffey in der "Rheinischen Post": "Alles andere wäre in der Bevölkerung nach der historischen Wahlschlappe nicht erklärbar." Esken hatte zuvor angedeutet, sich ein Ministeramt vorstellen zu können.