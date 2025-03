Merz will neuen Namen für "Groko"

"Kann man so nicht nennen"

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich zur Koalition mit der SPD geäußert. Diese will er lieber nicht "Groko" nennen. Er hat etwas anderes im Sinn.

So groß wie früher wäre diese große Koalition allerdings nicht mehr. Mit nur noch 45 Prozent würde eine Regierung aus CDU, CSU und SPD dieses Mal so geringe Zweitstimmenanteile repräsentieren wie in keinem der bisherigen vier Fällen. Eines aber bliebe gleich: Wieder wäre die Union die stärkere Kraft.