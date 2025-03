Im zweiten Wahlgang war zunächst Göring-Eckardt als Drittplatzierte aus der Konkurrenz um den Posten ausgeschieden. In der Stichwahl im dritten Wahlgang setzte sich Nouripour dann gegen Roth durch.

Das Bundestagspräsidium wird am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Bundestags gewählt. Die Union will dort Julia Klöckner zur Bundestagspräsidentin wählen lassen. Als größte Fraktion darf sie das zweithöchste Amt im Staat nach dem Bundespräsidenten besetzen. Alle Fraktionen im Bundestag dürfen zudem einen Stellvertreter vorschlagen.