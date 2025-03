Dies lässt sich durchaus als Widerspruch zur ersten Wahlanalyse des "Liberalen Fortschritts" verstehen, der in seinem Papier verkürzt beklagte, dass die FDP nicht in der Breite ihrer Themen und Schwerpunkte wahrgenommen wurde, was auch viele im progressiven, eher sozialliberalen Flügel verärgerte.

Ähnlich interpretieren lässt sich in dem Mordhorst-Papier auch ein längerer Abschnitt zum Thema "Gesellschaftsliberalismus", der teils als Gegensatz zum Wirtschaftsliberalismus gesehen wird. Die These seiner Analyse: Über letzteren sei man sich in der Partei weitgehend einig, es gehe um "geringere Steuern, weniger Staat, Einhaltung der Schuldenbremse". Interessant aber werde es beim Gesellschaftsliberalismus, "der für die FDP mindestens genauso wichtig" sei.

Kein Zweitstimmen-Wahlkampf mehr

Der Autor und seine Unterstützer schreiben: "Aus unserer Sicht darf dieser so wichtige Gesellschaftsliberalismus nicht missverstanden werden als Anbiederung an Rot-Grüne Politik." Wie unklar der Begriff sei, habe sich unter anderem daran gezeigt, dass viele der "selbsterklärten Gesellschaftsliberalen" in der Corona-Zeit Anhänger einer Impfpflicht gewesen seien. Zwar gebe es "selbstverständlich" Gesellschaftsthemen, in der die FDP die Ansichten von SPD und Grünen teilten, "mehr Rechte für Minderheiten und die Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt" etwa. Deshalb dürfe man jedoch nicht einfach rot-grüne Ideen übernehmen und sich bei "Kulturkampfthemen" wie der Debatte ums Gendern wegducken.