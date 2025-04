Experte: Söder ist "einen Schritt zu weit gegangen"

Oberreuter sieht in den Punkten, die Seehofer in dem Interview angesprochen hat, durchaus berechtigte Kritik. Söder sei mit seiner Art, den Grünen die Ernsthaftigkeit als Partei abzusprechen, im Wahlkampf "einen Schritt zu weit" gegangen. Die Position sei übertrieben und nur darauf ausgelegt gewesen, eine bestimmte Wählerklientel in Bayern für die CSU zu gewinnen.

Der Historiker Andreas Wirsching weist darauf hin, dass dies auch bei anderen prominenten Unionsvertretern auf wenig Gegenliebe gestoßen sei. "Denken Sie an jemanden wie den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther oder andere aus der CDU, die das ziemlich scharf kritisiert haben." Daniel Günther regiert in dem norddeutschen Bundesland seit 2017 mit den Grünen als Koalitionspartner.

(Quelle: Michael Gottschalk) (Quelle: Michael Gottschalk/imago-images-bilder) Zur Person Prof. Dr. Andreas Wirsching ist seit 2011 Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München sowie Inhaber des Lehrstuhls für Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Bruchlinien innerhalb der Union

Wirsching hält Seehofers Kritik vor allem im Kontext des Auftritts von Markus Söder beim politischen Aschermittwoch Anfang März für berechtigt. Zuvor habe sich die scharfe Abgrenzung gegenüber den Grünen möglicherweise noch als strategisches Vorgehen im Wahlkampf rational erklären lassen.

Anfang März war die Wahl dann aber eben bereits lange gelaufen und die scharfe Rhetorik Söders, die Seehofer in seinem Interview mit dem Deutschlandfunk bemängelte, fiel erst recht negativ auf.

Andere Unionspolitiker, so Wirsching, hätten das deutlich pragmatischer gesehen oder hätten zumindest nicht alle Brücken zu den Grünen abreißen wollen. "Und da läuft die Bruchlinie innerhalb der Union und wahrscheinlich auch innerhalb der CSU", sagt Wirsching.

In der CSU scheint es allerdings einen großen Teil zu geben, der die Dinge ähnlich sieht wie Söder. Zumindest hat sich aus Bayern bislang nur Seehofer so vehement öffentlich zu Wort gemeldet. In manchen Kreisen rege sich allerdings Widerstand gegen Söder: "Es gibt Leute, die ihn gerne nach Berlin in ein Ministeramt abwandern sehen würden", betont Oberreuter.

Persönliche Motivation oder politisches Machtkalkül?

Was trieb Seehofer bei dem besagten Interview an? Oberreuter sieht bei Seehofer primär seine persönlichen Überzeugungen und nicht politisches Machtkalkül als treibende Faktoren. "Er hat in all seinen Positionen aus seiner eigenen Überzeugung heraus argumentiert. Seehofer nimmt auf Partei und Koalition keine Rücksicht", sagt der Wissenschaftler.

Die Wahl des Zeitpunkts ergebe sich aus zwei Gründen: "Der erste ist relativ banal, dass er einfach auch gehört werden will", sagt Historiker Wirsching. Der zweite Grund liege darin, dass das Thema Seehofer persönlich umgetrieben haben muss. "Offenkundig ist ihm wichtig gewesen, dass man das Tischtuch nicht zu sehr zerschneiden sollte." Das gelte vor allem im Hinblick des Erstarkens der politischen Ränder.

Die Annahme, dass Seehofer lediglich Aufmerksamkeit gewollt habe, greift für Oberreuter jedoch zu kurz. Er sei nun mal gefragt worden und dann antworte er halt, was er denke. "Er hat, glaube ich, kein großes Interesse, sich von außen in die aktuelle Politik einzumischen, schon gar nicht, um dort eine aktuelle oder eine aktive Rolle zu übernehmen", sagt Oberreuter.