Die neue Regierung steht noch nicht, aber Krisenstimmung herrscht trotzdem schon. Zumindest bei der CDU. Was macht Friedrich Merz falsch – und wie gefährlich kann die schlechte Stimmung in den eigenen Reihen für ihn werden?

Es sind keine ganz einfachen Tage für Friedrich Merz. Denn in der CDU kriselt es nun schon seit Wochen. Dabei liegt die gewonnene Bundestagswahl noch gar nicht so lange zurück – und die Regierungsbildung ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Bei der Ampel hat die Aufbruchstimmung zumindest so lange gehalten, wenngleich sie dann auch schnell Geschichte war. Dieses Mal scheint es noch schneller zu gehen.

Seit Merz beschlossen hat, gemeinsam mit SPD und Grünen Rekordschulden für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz auf den Weg zu bringen, ist die Stimmung in seiner Partei im Keller. So war die Regierungsübernahme eigentlich nicht geplant. Merz weiß es. Die CDU weiß es. Und die Wählerinnen und Wähler wissen es auch. Der angekündigte Politikwechsel büßt damit für viele an Glaubwürdigkeit ein, bevor es wirklich losgehen konnte. In der Partei herrscht deshalb Frust. Wie so oft löst ein Ereignis das andere aus. Der Frust bei den eigenen Leuten sorgt für fehlende Disziplin, was wiederum zu einem lauter werdenden Raunen in den eigenen Reihen führt. Das Ergebnis: Die Unzufriedenheit wächst weiter, es schaukelt sich hoch. Merz muss sich fragen: Was ist schiefgelaufen? Und welche Fehler kann er in Zukunft vermeiden?

Merz manövriert CDU in historische Lage: Gleichstand mit der AfD

Als der CDU-Vorsitzende am Sonntag die Zahlen im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" gesehen hat, dürfte das nicht zu einer Verbesserung der Gemütslage beigetragen haben. Volle fünf Prozentpunkte rutschen Merz' Persönlichkeitswerte ab. Demnach sind nur noch 25 Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden mit seiner Arbeit. 70 Prozent sind weniger bis gar nicht zufrieden. Und nicht nur das, auch die Partei verliert in den Umfragen. Im "Deutschlandtrend" kommt sie nur noch auf 26 Prozent, während die AfD hinzugewinnt und nun mit 24 Prozent fast gleichauf liegt. Bei anderen Instituten sieht es noch düsterer für CDU und CSU aus. Laut dem Insa-Sonntagstrend für "Bild" liegt die Union in der Wählergunst erstmals gleichauf mit der AfD. Beide kommen dort auf 24 Prozent. Für die Union ist das eine blanke Katastrophe.

So sagte etwa der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, am Sonntagabend im "Bericht aus Berlin": "Diese Meinungsumfragen sind bitter für uns. Das ist überhaupt gar keine Frage." Zudem erklärte Jens Spahn, der in den Koalitionsverhandlungen Teil der Chefverhandler-Runde ist, die Umfragen und das Wahlergebnis zeigten, dass ganz massiv Vertrauen zurückgewonnen werden müsse. "Es muss dem Land wieder besser gehen. Das ist das, was uns hier alle beschäftigt und wo wir versuchen, gute Kompromisse zu finden."

Der Moment, in dem Merz sich daran erfreuen konnte, sein erstes Etappenziel auf dem Weg ins Kanzleramt erreicht zu haben, ist wohl spätestens damit vorbei. Für ihn steht jetzt vielmehr die Frage im Zentrum, wie er das Ruder noch einmal herumreißen kann.

Merz fehlt nach wie vor die Mannschaft

Dafür muss Merz sich zunächst die Frage stellen: Woran liegt die große Unzufriedenheit in den eigenen Reihen? Woher kommt die fehlende Disziplin? Warum zeigen sich mittlerweile selbst enge Vertraute, wie Thorsten Frei, öffentlich besorgt über die Lage? Andere aus dem Umfeld des CDU-Chefs werden sogar noch deutlicher – wenngleich hinter vorgehaltener Hand. Dort heißt es ganz offen, dass man enttäuscht sei. Im Kern hat Merz zwei Fehler gemacht.