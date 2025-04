So viele Konten dürfen Sie haben

Die CDU versammelt sich hinter Friedrich Merz und dem Koalitionsvertrag. Der designierte Kanzler dämpft die Erwartungen an Schwarz-Rot – und wird trotzdem schnell Ergebnisse präsentieren müssen.

Es dauert eine Weile, aber am Ende kommt Friedrich Merz der Altkanzlerin Angela Merkel noch einmal ganz nahe. Zumindest rhetorisch. "Wir können das schaffen!", ruft der Bald-Kanzler ziemlich am Schluss seiner 45 Minuten langen Rede auf dem kleinen Parteitag der CDU in Berlin seinen Parteifreunden zu.

Das ist nicht ganz das Merkel'sche "Wir schaffen das", und soll es natürlich auch nicht sein. Merz will ein anderer Kanzler werden als seine ewige Gegnerin Merkel, das ist der eine Grund, ein eher persönlicher. Der andere Grund für die zurückhaltendere Wortwahl aber ist offenbar ein strategischer.

Friedrich Merz stapelt jetzt lieber tief. Noch mehr Enttäuschung ausgerechnet bei seinen Anhängern zu produzieren, das kann er sich nicht leisten. Er weiß das. Und versucht deshalb vorzubauen.

"Woher soll da die Euphorie kommen?"

Schon zu Beginn seiner Rede setzt Friedrich Merz diesen Ton. Neben "sehr viel Zustimmung" habe man auch "manche Kritik bekommen" für den Koalitionsvertrag, sagt Merz. "Es ist keine Euphorie." Das ist wohl eine korrekte Beschreibung der Stimmungslage – und ist gerade deshalb bemerkenswert für einen Mann, der bald zum Bundeskanzler gewählt werden will.

Der Vertrag sei "kein gesellschaftspolitisches Projekt", wie das früher schon mal der Fall gewesen sei, sagt Merz. Bei Rot-Grün zum Beispiel. Man habe die Zusammenarbeit mit der SPD nicht gesucht, sondern im Wahlkampf dafür gearbeitet, nicht miteinander regieren zu müssen. "Woher soll da die Euphorie kommen?"

Gerade bei der Schuldenbremse, sagt Merz, habe sich die Union "weit von unseren eigenen Positionen entfernen" müssen. "Und ich verstehe die Enttäuschung vieler Wähler in Deutschland nur allzu gut." Besonders die Kritik, bei den Schulden ihr Wort gebrochen zu haben, macht der Union derzeit schwer zu schaffen – jedenfalls haben viele in der Partei diesen Eindruck.

Die Lage in Europa, Donald Trump, und die Gefahr der politischen Handlungsunfähigkeit "ließen mir, ließen uns keine andere Wahl", begründet Merz seine Wende. Er habe dafür "einen hohen Kredit in Anspruch genommen". Und sagt: "Einen Kredit muss man zurückzahlen." Der Schritt müsse sich wenigstens in der Rückschau für die Mehrheit der Bürger als "notwendig und richtig erweisen".

"Um uns herum wanken die Säulen"

Die Euphorie: sehr gering. Die Probleme: sehr groß. Das ist der Zweiklang, mit dem Friedrich Merz in seiner Rede versucht, Erwartungsmanagement zu betreiben. Denn nicht nur bei seinen Anhängern, auch in der breiteren Bevölkerung ist die schwarz-rote Koalition schon außergewöhnlich unbeliebt, noch bevor sie nächste Woche überhaupt ins Amt gewählt wird.

Es gibt in der CDU deshalb eine Hoffnung, die fast defätistisch klingt: Die Erwartungen an die Regierung seien so gering, dass es jetzt nur noch bergauf gehen könne. Oder wie Generalsekretär Carsten Linnemann es an diesem Tag sagt: "Es ist meine feste Überzeugung, dass diese Bundesregierung positiv überraschen wird."

Friedrich Merz bemüht sich deshalb natürlich auch, die Verantwortung für die schwierige Lage etwas breiter zu verteilen. "Um uns herum wanken die Säulen, auf die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten so selbstverständlich vertraut haben", sagt er. Es sei jetzt eben auch keine Zeit für Euphorie.