Anas Modamani schrieb 2015 mit seinem Selfie mit Angela Merkel Geschichte. Zehn Jahre später treffen sich beide in Berlin wieder.

Das Bild ging um die Welt. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besuchte im September 2014 ein Flüchtlingsheim in Berlin-Spandau. Der junge Syrer Anas Modamani bat die Kanzlerin spontan um ein Selfie. Sein Spruch "Danke, Merkel!" wurde ikonisch.

Zehn Jahre später haben sich Modamani und Merkel am Montag wiedergetroffen. Die Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel hatte den syrischen Flüchtling in ihrer Autobiografie "Freiheit" erwähnt. So kam es erneut zum Kontakt. 45 Minuten unterhielten sich die beiden.