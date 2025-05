Generation in der Sinnkrise: Die Ängste der Gen Z

Aktualisiert am 03.05.2025 - 10:00 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Junge Menschen sind laut einer aktuellen Studie massiv überfordert – und sehnen sich gleichzeitig nach Selbstbestimmung. Soziale und wirtschaftliche Ängste sorgen für eine umfassende Sinnkrise der Generation-Z. Laut der Studie ist das so stark ausgeprägt wie bei keiner Generation davor. Der Wunsch nach Selbstverwirklichung ist in dieser Generation zwar stark, aber die Verantwortung geben junge Leute aufgrund ihrer Angst vor dem Scheitern lieber ab.

Es ist aber auch die Generation, welche an die politischen Ränder gedrückt wird, sie aber nicht als solche wahrnimmt. Dazu kommen Kriege, vor denen die Generation eher fliehen würde, als daran teilzuhaben.

Wer erhob die Studie?

Die Studie wurde vom Generationsforscher Rüdiger Maas und seinem Team durchgeführt. Er ist studierter Psychologe und gründete das private Institut für Generationsforschung in Augsburg zusammen mit seinem Bruder.

Junge Menschen im Krisenmodus

Klimakrise, Wirtschaftskrise und die Bedrohung durch Länder wie Russland gehen demnach nicht spurlos an Menschen vorbei, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Laut der Studie haben junge Menschen vor allem davor Angst, "finanziell schlechter dazustehen, als die Generation vor ihnen."

Von Verpflichtungen hält die Generation nichts und will deshalb auch nichts von einer Wehrpflicht wissen. Unter einem Krieg könne sich laut dem Generationsforscher Maas die Generation eher weniger vorstellen. Die Wiederwahl Trumps, Krieg in der Ukraine und Nahost und die allgemeine geopolitische Lage machen die Zukunft laut der Studie für junge Menschen unberechenbar.

Anziehung durch Politische Extreme

Für die Generation waren laut der Studie vor allem die AfD schon immer Teil des Diskurses. Die AfD wird daher nicht als extremistisches Lager wahrgenommen. Wenn nicht die AfD, dann ist besonders die Linkspartei auf der anderen Seite für junge Menschen attraktiv. In der Untersuchung der Forschungsgruppe stellten die Wissenschaftler fest, dass junge Erstwähler rund 100 Minuten am Tag auf TikTok verbringen und fast 60 Prozent der dort gesehenen Inhalte von der AfD seien. Laut Maas entspräche das sieben Stunden pro Woche, in denen Nutzer AfD Inhalte konsumieren.