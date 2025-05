Landrat in der Kritik

Der ehemalige Oberbürgermeister Sven Krüger vor dem Rathaus in Freiberg (Archivfoto): Der parteilose Landrat von Mittelsachsen steht in der Kritik. (Quelle: Uwe Meinhold)

Der Landrat Sven Krüger lässt sich mit einem bekannten Neonazi fotografieren. Das Foto wurde in Freiberg beim jährlichen Hexenfeuer aufgenommen.

Am 30. April waren mehrere Neonazis laut Zeugen in "szenetypischer Kleidung" beim jährlichen Maifeuer in Freiberg anwesend. Offensichtlich nicht zum Ärger des damals noch amtierenden Bürgermeisters Sven Krüger. Der ließ sich mit einem der auffälligen Besucher fotografieren. Neben Familien, die beim jährlichen Fest anwesend waren, zeigten sich auch Neonazis mit NS-Insignien wie der "schwarzen Sonne". Die Besucher des Festes beschweren sich inzwischen und teilen Beweisfotos.