Bildungsministerin Prien will Pflicht für KZ-Besuche

Angesichts eines zunehmenden Antisemitismus setzt die neue Bildungsministerin auf verpflichtende Besuche von NS-Gedenkstätten. Sie knüpft sie aber an eine Bedingung.

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich für den Pflichtbesuch von Schülern in KZ-Gedenkstätten ausgesprochen. "Die Lehrpläne sollten das vorsehen", sagte Prien den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). Erinnerungsorte und "die Beschäftigung mit Einzelschicksalen" vermittelten "Empathie", argumentierte die Ministerin.

Allerdings müssten diese Besuche aus ihrer Sicht eingebettet sein in guten Unterricht, sonst bringe es wenig. "Es geht um das Wissen, wie so etwas entstehen konnte", sagte Prien. "Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und der Judenmord haben ja nicht in Auschwitz begonnen. Es begann mit einer schleichenden Entrechtung, Entmenschlichung, Enteignung."