Angela Merkel (Archivbild): Sie findet stärkere Kontrollen an den deutschen Grenzen falsch. (Quelle: Marcus Brandt / dpa)

Angela Merkel übt klare Kritik an der Regierung Merz. Sie setzt in der Migrationspolitik auf eine europäische Lösung.

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in die Debatte zu den stärken Grenzkontrollen eingeschaltet – und dabei indirekt die schwarz-rote Regierung von Kanzler Merz klar kritisiert. Bei der Veranstaltung "Südwest Presse Forum" plädierte sie für eine europäische Lösung: "Weil wir sonst erleben könnten, dass uns Europa kaputt gemacht wird."

Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte am ersten Tag seiner Amtszeit angeordnet, dass Flüchtlinge an der Außengrenze zurückgewiesen werden. Dagegen regte sich im In- und Ausland Kritik. Polen und Österreich rügten den deutschen Alleingang. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wähnte rechtliche Unsicherheiten und warnte vor Überlastung der Beamten. Dobrindt verteidigte sein Vorgehen.