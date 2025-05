Dobrindt will Bundespolizei mit neuen Waffen ausstatten

Ein Polizist mit Taser (Symbolbild): Auch in Deutschland starben schon Menschen nach dem Einsatz der Elektroschocker. (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Der CSU-Innenminister Alexander Dobrindt hat in einer Befragung im Bundestag am Mittwoch eine Aufrüstung der Bundespolizei angekündigt. Die Beamten sollen demnach in Zukunft mit Elektroschockern ausgerüstet werden. Einen Zeitplan für die Anschaffung der neuen Waffen gebe es allerdings noch nicht.