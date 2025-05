Eigentlich sollte der Ex-Kanzler Gerhard Schröder vor dem Untersuchungsausschuss persönlich erscheinen. Stattdessen schickt er einen Brief – der es in sich hat.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder steht nach wie vor zur Ostseeleitung Nord Stream 2 für russisches Erdgas. Der 81-jährige SPD-Politiker schreibt in einem Brief an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, dass Deutschlands Industrie sichere und günstige Energie brauche, um weltmarktfähig zu sein. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.