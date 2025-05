Nach Gewalttat in Berlin Offenbar Messerattacke unter Schülern in Remscheid

Von t-online 22.05.2025 - 22:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Polizeiwagen im Einsatz (Symbolbild): Die Polizei in Remscheid will sich am Freitag detailliert zu dem Vorfall in der Stadt äußern. (Quelle: Oliver Dietze/dpa)

Nach Berlin soll es am Donnerstag auch in Remscheid zu einer Gewalt-Attacke unter Schülern gekommen sein. Die Zahl der Gewalttaten unter Kindern steigt, zeigt die Kriminalstatistik.

Nach einer blutigen Attacke unter minderjährigen Schülern in Berlin kam es am Donnerstag auch in Remscheid zu einem gewaltsamen Angriff. Nach-Informationen der "Bild"-Zeitung stach in der nordrhein-westfälischen Stadt ein 11-jähriger Junge auf einen 13-Jährigen ein. Der jüngere sei von dem älteren Schüler zuvor mit einem Faustschlag attackiert worden und reagierte mit Messerstichen ins Bein.

Die Polizei in Remscheid wollte sich am späten Donnerstagabend auf Nachfrage nicht zu dem Übergriff äußern und verwies auf eine Pressemitteilung der Polizei, die am Freitag erfolgen sollte.

In einer Grundschule in Berlin-Spandau war am Donnerstag ein zwölfjähriger Junge von einem Mitschüler attackiert und schwer verletzt worden. Nach dem Angreifer wurde eine Fahndung eingeleitet. Die Ermittlungen übernahm die Mordkommission. Zugleich verwies Polizeisprecher Martin Halweg aber darauf, dass wegen der Strafunmündigkeit kein Strafverfahren eingeleitet werde.

Zahl der Gewaltdelikte in Kriminalstatistik steigt

Die Tat in Berlin löste ein Debatte über Jugendgewalt aus. Martin Matz, der innenpolitische Sprecher der Berliner SPD, forderte im Gespräch mit t-online, das Präventionsprogramm "Messer machen Mörder" auszubauen. Er sagte: "Warum glauben immer mehr junge Männer – und hier sogar im Kindesalter – dass man ein Messer dabei haben sollte?" Das führe zu Situationen und Taten, die alle Beteiligten nachher bereuen würden.